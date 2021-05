Infortuni – I tempi di recupero di Koulibaly e Maksimovic

Il periodo di emergenza, che sembrava essere terminato, è tornato improvvisamente di moda in casa Napoli e riguarda la difesa. Nell’allenamento di ieri accertamenti per Koulibaly, distorsione alla caviglia e starà fermo per 15 giorni. Sicuramente out contro Spezia, Udinese e Fiorentina, mentre è a forte rischio contro l’Hellas Verona. Per Maksimovic invece è positivo al Covid-19, in questo caso, dipenderà dall’esito dei prossimi tamponi e i tempi di guarigione. In rampa di lancio c’è Rrahmani che giocherà al fianco di Manolas.

F. Mandarini (CdS)