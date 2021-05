Il Napoli, in attesa di conoscere il suo destino in campionato, programma nel frattempo per i due ritiri, in vista della prossima stagione agonistica. Oggi ci sarà una riunione tra il Trentino Marketing e l’azienda sanitaria, per i controlli tra tamponi e test sierologici. A seguire nuovi incontri per fissare le date precise. Rispetto alla passata stagione si tornerà sul classico, preparazione in vista del campionato, poi ai primi di Agosto si andrà in Abruzzo a Castel di Sangro.

La Redazione