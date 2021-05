Il programma tamponi del Napoli fino al giorno della partenza per la Liguria

Per il Napoli ieri non è stata una giornata facile, soprattutto per il reparto della difesa. Koulibaly ha subito la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Starà fermo 10/15 giorni. Positivo al Covid-19 invece Nikola Maksimovic. La squadra, per questo farà da oggi, ogni 48 ore test dei tamponi, fino alla mezzanotte di sabato, quando sarà in partenza per la Liguria quando giocherà contro lo Spezia. Tra giri rapidi e test sierologici, non saranno giorni facili, però l’obiettivo è vincere in trasferta per tenere vive le speranze per la zona Champions.

F.Mandarini (CdS)