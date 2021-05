Il Napoli potrebbe stuzzicare Allegri, perchè con Nedved e Paratici…

Libero stamattina si occupa di calcio mercato guardando alle panchine di Serie A. Lo fa mischiando un po’ le carte e “proponendo” soluzioni diverse…Ipotizza un Allegri al Napoli che è sempre sembrata utopia e scrive:

“Spalletti flirta da tempo con il Napoli, là dove Sarri è escluso per motivi di minestre riscaldate e scadute. Ma la rosa partenopea è, per età e qualità, la più ambita dai tecnici in pausa: e se fosse la sfida ideale per Allegri? Lo diventerebbe soprattutto nel caso in cui Agnelli dovesse confermare Paratici e Nedved nella sala di comando della Juventus, due con cui Max non tornerebbe volentieri in affari. Se Pirlo cogliesse la Champions, a maggior ragione, potrebbe prevalere in casa bianconera l’idea di perseverare con la stessa “triade”. Allegri, a quel punto, accarezzerebbe la pazza idea: allenare per De Laurentiis, su cui nutriva dubbi”.

Poi aggiunge il futuro di Spalletti: “Dovesse saltare Pirlo, e Max occupare il posto nel Golfo, Luciano sarebbe libero di ammiccare a Torino. In fondo sarebbe l’ideale alternativa ad Allegri perché, come lui, è un navigato gestore di risorse. Ma dalla sua avrebbe una sana differenza: la Juve sarebbe il climax della carriera, non un ritorno al passato”.