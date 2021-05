Gli infortuni in casa Napoli, rilanciano l’ambizioso Rrahmani

Il primo anno in casa Napoli di Amir Rrahmani è stato come salire sulle montagne russe, ovvero tra mille emozioni e un inizio da incubo. Il suo esordio fu a Udine, certamente la gara dove poteva mentalmente crollare, errore nel retropassaggio e gol di Lasagna bomber dei friulani. Questo episodio però non ha demoralizzato il giocatore del Kosovo, in campo contro la Juventus e prestazione da incorniciare. Meno bene a Torino, dove qualche incertezza. A seguire altre prestazioni convincenti, compreso i minuti finali contro la Lazio vittoria per 5-2. Adesso l’infortunio di Koulibaly lo può definitivamente rilanciare in campionato e giocarsi tutto nella volata Champions, come dire dall’incubo al sogno.

La Redazione