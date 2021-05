G. Ventura, allenatore: “Se non fossero accadute quelle cose, avrebbe qualche punto in più”

A Radio Marte è intervenuto Gian Piero Ventura, allenatore: “Griglia per la Champions? Sono rimasto un po’ sorpreso dal pareggio del Napoli, prima di sabato c’erano Juventus e Milan decisamente in difficoltà. Il pari ha un attimino rallentato ma il calendario pone Juventus e Milan hanno scontri diretti mentre sulla carta il Napoli può fare il filotto pieno. Credo che l’Atalanta andrà sicuramente in Champions e che il Milan ci andrà, penso che l’altro posto se lo giocheranno il Napoli e la Juventus, che a Udine è stata molto fortunata. Se il Napoli ci crede che la può fare. Se non fossero accadute tutte le cose successe ora avrebbe qualche punto in più”.

Fonte: Radio Marte