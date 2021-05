Dazn: “L’arrivo di Mourinho alla Roma ricorda quello di Ancelotti a Napoli”

“Con l’arrivo di Mourinho e la presenza di Cristiano Ronaldo, la Serie A diventa ancora più interessante. Torna in Italia un Mourinho ridimensionato dopo gli addii al Chelsea, al Manchester United e al Tottenham, ma un po’ più ricco. Adesso bisognerà capire la Roma che squadra gli metterà a disposizione. Il club dei debiti da sanare, vediamo quali giocatori riuscirà a prendere”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, Dario Marcolin, ex centrocampista di Napoli e Lazio. “L’arrivo di Mourinho alla Roma ricorda quello di Ancelotti a Napoli – ha detto Marcolin a Radio Crc – quando Carlo andò a Napoli, si facevano i nomi di Benzema e di altri top player che poi non sono arrivati e le cose non sono andate nel migliore dei modi. Adesso bisognerà capire che cosa succederà tra la Roma e Mourinho, che chiede calciatori già pronti. Dzeko, ad esempio, potrebbe essere tolto dal mercato”. Marcolin ha avuto anche modo di commentare la corsa Champions con il prossimo impegno del Napoli in trasferta contro lo Spezia. “Il Napoli ha parecchie chance di vincere contro lo Spezia – ha detto Marcolin – perché adesso i liguri hanno cambiato modo di giocare. Non cercano più il risultato attraverso il palleggio, perché è subentrata un po’ di paura di retrocedere. Il Napoli ne potrebbe approfittare”.