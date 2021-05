Dalla Spagna – E’ la Juventus la società più vicina ad Hysaj

Elsed Hysaj è a Napoli da qualche anno ed attualmente è un parametro zero. Il terzino, infatti, non rinnoverà. Ha su di lui gli occhi di alcuni club, italiani ed esteri. Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, soprattutto per quanto affermato da “El Mundo Deportivo” la Juventus sarebbe il club con maggiori chances di arrivare all’acquisto del cartellino del difensore albanese. Hysaj, classe 1994, come detto in scadenza con il Napoli, oltre ad una notevole esperienza, ha una certa duttilità che permette di utilizzarlo sulla fascia destra, di competenza, ma all’ occorrenza anche sulla sinistra. Secondo i colleghi iberici i bianconeri sarebbero pronti ad anticipare la concorrenza di PSG ed Atletico