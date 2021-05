Cesarano: “Spalletti al Napoli? Non mi convince, non escludo la pista Galtier è un Mazzarri francese”

Il giornalista Rino Cesarano, giornalista, intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Spalletti al Napoli? Non mi convince tantissimo non per il lavoro dell’allenatore ma perché già tempo fa non era scattato il feeling con De Laurentiis, aspetterei ancora un attimo senza escludere anche la pista di un tecnico straniero come Galtier del Lille. E’ un po’ il Mazzarri francese, ha grande esperienza, il management del club francese centra sempre tutte le mosse.

Spezia-Napoli?Il Napoli non si deve fare tanto suggestionare dalla due assenze importanti in difesa (Koulibaly e Maksimovic, ndr.), pur rispettando lo Spezia deve imporsi. Quella di Italiano è una squadra pericolosa che ha un bisogno disperato di fare punti, ma gli azzurri devono vincere assolutamente dopo i 2 punto lasciati al Cagliari. Serve una prova di carattere e di grande intensità per riscattare un campionato così altalenante. Il Napoli con i valori che ha avrebbe dovuto già essere qualificato alla Champions in questo momento”.