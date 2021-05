Victor Osimhen: “Sto bene. Io e la squadra pensiamo alla prossima gara”

“Sto bene e non vedo l’ora di scendere in campo. Io e la squadra pensiamo alla prossima gara, dove daremo tutti il massimo”. Sono le parole di Victor Osimhen uscito dal campo, dopo lo scontro alla testa con Ceppittelli del Cagliari, ma lui tranquillizza i tifosi azzurri anche in vista delle prossime sfide. Sabato ci sarà il match contro lo Spezia allo stadio “Picco”, dove ci sarà voglia di riscatto, anche dopo la sconfitta dell’andata per 1-2. Match non semplice, visto che i liguri lottano per non retrocedere, però è l’occasione per mettere pressioni agli avversari. Si giocheranno tra le altre Fiorentina-Lazio e Juventus-Milan. Avere in campo la punta ex Lille sarebbe un vantaggio e i numeri delle ultime gare, fanno ben sperare, soprattutto comincia a venire fuori tutto il suo valore.

La Redazione