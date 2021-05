V. Montefusco, ex Napoli: “Troppi errori in difesa, Meret poteva tentare l’uscita”

L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, Vincenzo Montefusco, ex calciatore ed ex allenatore del Napoli: “In tema Gattuso, per apprezzare meglio il suo lavoro, per Montefusco. Il tecnico avrebbe dovuto portare almeno il Napoli al secondo posto a poca distanza dall’Inter.

Montefusco ha inoltre bacchettato anche la squadra: “Troppi errori in difesa – ha detto Montefusco a Radio Crc – sul gol di Nandez ho visto svarioni da scuola calcio. Asamoah non avrebbe dovuto lanciare il pallone con tutta quella tranquillità e Meret avrebbe dovuto tentare l’uscita”.

Fonte: Radio CRC