V. Montefusco, ex Napoli: “Gattuso deve imparare a leggere meglio le partite”

L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, Vincenzo Montefusco, ex calciatore ed ex allenatore del Napoli: “Gattuso deve imparare a leggere meglio le partite e ad essere meno permaloso. Forse ha dimenticato come arrivò a Napoli alla fine del 2019? Mi pare che parlò con De Laurentiis, quando sulla panchina azzurra c’era ancora Ancelotti. A proposito di Ancelotti, grande allenatore e grande personaggio. Ma a Napoli venne per fare il turista. Non ho capito le scelte di Gattuso in occasione del pareggio interno contro il Cagliari, il Napoli avrebbe meritato di vincere, ma nel finale c’era bisogno di più pragmatismo.