Ufficiale – Europei, la Uefa “allarga” la lista dei convocati

Da 23 a 26 giocatori, la UEFA ha deciso di allargare le rose delle Nazionali che prenderanno parte agli Europei di calcio. In realtà, la notizia era nell’aria da tempo, ma adesso è arrivato l’annuncio ufficiale. La deadline è fissata all’1 giugno, dieci giorni prima dell’inizio degli Europei: dopo questa data, sarà possibile effettuare sostituzioni solo fino alla prima gara e solo in caso di serio infortunio o malattia, tra cui è ricompresa anche l’ipotesi di positività al Covid nonché quella del calciatore contatto stretto di un positivo. Di seguito il tweet dell’ annuncio:

🏆 #EURO2020 squads will feature up to 26 players.

👕 Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) May 4, 2021