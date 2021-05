Tifosi sugli spalti per l’ultima giornata di serie A: via libera?

Ritorno alla “normalità”, espressione un po’ abusata ultimamente e che, in fondo, nessuno sa bene cosa voglia dire veramente. Nel calcio, però, un inizio verso questo ritorno, sarebbe sicuramente il cominciare a rivedere qualcuno, che non si tratti di addetti ai lavori, sugli spalti di uno stadio. E’ già stato deciso in merito agli Europei, ma a quanto pare, qualcosa avverrà anche prima. Il Mattino oggi in edicola titola in prima pagina: “Tifosi allo stadio all’ultima giornata”. Il piano prevede un via libera a vaccinati, guariti e negativi, con gli stadi aperti al 20% della capacità ed il green pass per i tifosi. Ma c’è allarme contagi dopo la festa milanese dei tifosi dell’Inter, che ha scatenato numerose polemiche nelle ultime ore.