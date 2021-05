Sarri vicinissimo alla Roma riapre la caccia giallorossa ad Hysaj

Si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno alla panchina per Maurizio Sarri. Una panchina che dovrebbe essere quella giallorossa. La Roma, oltre al tecnico, dovrà anche sostituire qualche giocatore in uscita, come Bruno Peres e Santon e servirà un’alternativa a Karsdorp, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’obiettivo numero uno sarà Elseid Hysaj, che lascerà il Napoli a fine stagione al termine del suo contratto e che potrebbe dunque riabbracciare il suo vecchio allenatore, sia in Campania che all’Empoli. Resta poi da capire il futuro di Alessandro Florenzi. Il Paris Saint Germain non ha ancora deciso se riscattarlo o meno e le prossime settimane saranno chiaramente decisive in un senso o nell’altro.