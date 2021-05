Raffaele Pipola (pres. Pomigliano femm.): “La promozione in serie A? Ancora non ci crediamo”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Marco Giordano e Umberto Chiariello è intervenuto il presidente del Pomigliano femminile Raffaele Pipola. “Fino a domenica pomeriggio puntavo l’obiettivo Serie A, senza guardare nient’altro. Ad oggi non ci credo, a freddo ti rendi conto che è tutto molto grande. Nel 2020 abbiamo festeggiato il centenario come calcio a Pomigliano ed io sono subentrato nel 2010 col calcio maschile, mi sono appassionato a quest’avventura al femminile pochi anni fa, non ne masticavo più di tanto. Collaborazioni con il Napoli? Col Napoli femminile e maschile abbiamo ottimi rapporti che vanno ad allargarsi. Se ci fosse qualcosa, per me non sarebbe facile, perché per me il calcio femminile per me rappresenta Angela, mia figlia. Sulla fascia di capitano c’è scritto Angela Pipola, posso mai vendere? Questo non vuol dire che non possano esserci partnership”.

