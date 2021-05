Il ritiro estivo sta per essere ufficializzato. Le date

Il futuro è adesso, nel senso che il Napoli, ora ha ancora da giocare 4 gare, per cercare il passaggio in Champions, vincendole tutte, ma si pensa anche alla prossima stagione. Tra venti giorni le strade tra AdL e Gattuso si separeranno, Spalletti sempre avanti rispetto a Galtier, però c’è anche da programmare il prossimo ritiro. A Dimaro-Folgarida, probabilmente si inizierà il 15 Luglio per terminare intorno al 25. Poi amichevoli e tournée fino ad Agosto dove si partirà per Castel Di Sangro, seconda sede del ritiro degli azzurri.

