Il Napoli sta seriamente pensando di ricusare Mazzoleni

Dopo quella “indimenticabile” finale di Supercoppa italiana disputata a Pechino, vedere designato Mazzoleni a dirigere un match degli azzurri, crea sempre un notevole risentimento nei tifosi partenopei. Sarà che alcune cose non si dimenticano facilmente o non si dimenticano affatto. Fatto sta che, visti i precedenti e dopo l’ultimo episodio, quello riguardante il gol di Osimhen, durante la partita disputata contro il Cagliari, come si legge oggi su La Repubblica, il Napoli starebbe pensando seriamente di ricusare Paolo Silvio Mazzoleni, cioè, in pratica, starebbe pensando di non accettare più la sua designazione per questo finale di stagione.