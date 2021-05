Hamsik: “L’artefice di questo grande Napoli porta il nome di De Laurentiis”

L’ex capitano del Napoli Hamsik ha vissuto 12 anni all’ombra del Vesuvio, arrivando al centro sportivo di Castel Volturno nel 2007, con la squadra appena arrivata in Serie A dopo 6 stagioni di assenza sotto la guida De Laurentiis : “Ho sempre avuto un buon rapporto con lui. Ha riportato il grande calcio a Napoli dopo gli anni della Serie B. Adesso il club è tornato al vertice e hanno giocato la Champions League”.

Quella stessa Champions League che ha dovuto temere per più di qualche giorno la Superlega , che secondo Hamsik stata solo una questione di soldi: “Sono contento che abbiano cancellato i piani per la Superlega, non c’era modo di farla funzionare. Dove avrebbero inserito tutte quelle partite? Le grandi squadre giocano già 60 volte l’anno, aggiungerne altre 20 non era possibile. Ma quelle squadre hanno solo pensato ai soldi e non va bene”.

La società azzurra, invece, si trova in un’ottima situazione economica soprattutto grazie al suo presidente secondo il centrocampista slovacco: “Ha fatto un grandissimo lavoro, il Napoli non ha problemi di soldi e va tutto bene. È così che si dovrebbero gestire le cose nel mondo del calcio”.

Fonte: G.L. Di Marzio