G. Padovan, opinionista: “Difficile rivederelo sulla panchina azzurra”

Su Radio Crc è intervenuto Giancarlo Padovan, ex direttore di ‘Tuttosport’ e attuale opinionista tv: “Credo che sia difficile rivedere Gattuso sulla panchina del Napoli, il tecnico e De Laurentiis dovrebbero fare un passo l’uno verso l’altro, ma i sentori non sono questi. Nel frattempo la Roma ha annunciato l’addio di Fonseca a fine stagione per preparare l’arrivo di Sarri. Adesso Sarri dovrà dimostrare di saper vincere anche senza guidare i top club, penso però che la grande scommessa di Sarri sia stata il Napoli. I napoletani hanno più pazienza rispetto ai tifosi della Roma. Vedremo come andrà a finire. Infine, tornando alla corsa Champions, secondo ad accompagnare l’Inter nell’Europa delle big saranno Atalanta, Napoli e Milan. La Juve non ce la farà”.

Fonte: Radio CRC