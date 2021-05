Fabiano Santacroce, ex Azzurro: “Sul gol del Cagliari, c’è stato un errore…”

A Radio Crc, Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli:

“Peccato per il gol annullato ingiustamente a Osimhen. Sono per il Var a chiamata. Nel calcio ci sta che un arbitro possa sbagliare. Il Napoli è ancora in corsa per la Champions. Contro il Cagliari non si è visto il solito Napoli. Merito pure di una squadra, quella di Semplici, che merita una classifica migliore di quella che ha. Sul risultato ha pesato molto l’errore di Fabbri. Però adesso è meglio guardare avanti. Gattuso? Non so, forse non avrei fatto entrare Elmas. E’ vero che la sostituzione di Osimhen non ci voleva. Però credo che sarebbe finita così anche nel caso Gattuso avesse mantenuto in campo lo stesso undici di partenza. Sul gol del Cagliari, c’è stato un errore della difesa del Napoli. E’ capitato spesso in questa stagione, che gli azzurri dessero più attenzione al pallone che all’avversario. Ma la palla non entra in porta da sola. Il Napoli si tenga stretto il pari. Nel finale di campionato conquistare punti è sempre più difficile. Il Napoli è ancora in corsa per la Champions. Ce la potrà fare sicuramente”.

Fonte: Radio Crc