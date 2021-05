Champions – Quarto posto decisivo per il futuro dei “big” azzurri

“Decisivo il quarto posto”, scrive Il Mattino quest’ oggi. Decisivo dal punto di vista sportivo, perchè ti permette di partecipare alla massima competizione europea, ma anche per altro. A Napoli, per esempio, dipende molto da questo il futuro dei big. Alcuni sono decisamente in bilico, o quasi. Da sabato fino al 23 maggio, un rush finale con poche certezze future. Arrivare quarti è molto diverso da arrivare quinti. Cambierebbero i piani del club che altrimenti dovrebbe limare, in maniera decisa, il monte ingaggi, Se, invece, dovessero arrivare i 45/50 milioni della Champions, sarebbe decisamente un’altra storia. Sull’altalena c’è Insigne, con il contratto in ballo, poi Koulibaly e Fabian Ruiz. La Champions è, calcisticamente, una questione di vita o di morte.