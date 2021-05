Il futuro dell’Italia femminile, sta per prendere una fisionomia ad ampio raggio. Per la panchina sarebbe in vantaggio l’attuale coach della Juventus Women, prossima a vincere il quarto scudetto di fila, Rita Guarino. Milena Bertolini invece avrebbe un ruolo dirigenziale. Un piano per rendere il calcio femminile, tra un anno passerà al professionismo, ad ampio raggio. Questo quanto riportato da tuttocalciofemminie.com

