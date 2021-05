Cagni, ex allenatore: “L’errore di Gattuso è stato la sua comunicazione”

Gigi Cagni, ex allenatore, fra le tante, di Sampdoria, Parma, Empoli, Speziaè intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole : “ Perché Gattuso è passato dal 4-3-3 già collaudato al 4-2-3-1? Ha scelto in base alle esigenze e alle qualità dei calciatori. Mi stupisco come possa essere in discussione dopo quello

che ha fatto in un anno e mezzo, forse nessuno ricorda la situazione del Napoli prima del suo

arrivo. Rino ha fatto un lavoro eccezionale, non è un ambiente facile, i tifosi sono molto

appassionati e la pressione è alta. Forse l’unico errore è stato la sua comunicazione, dovrebbe

avere più diplomazia. Il Napoli ha i mediani per il 4-2-3-1? Li ha, certo. Il problema che riscontro,

non solo nella squadra azzurra, ma anche in altre, è il voler essere troppo belli. Dovrebbero

imparare un po’ tutti da Antonio Conte, bisogna guardare più alla concretezza che alla bellezza. Il

Napoli ha segnato più di 70 gol in campionato, significa che la squadra sotto porta è concreta, ma

non dovrebbe prendere i gol che ha subito. Cosa avrei detto ad Hysaj sul gol del Cagliari? Avrei

parlato con chi ha responsabilità, Koulibaly. Lui è il più forte difensore del mondo, dovrebbe

rendere di più, e per questo ha più responsabilità di altri. Gli allenatori dovrebbero dialogare di più

con i calciatori, perché, soprattutto quelli più giovani, danno per scontato che sappiano determinate

cose, ma non è così. Bisognerebbe tornare a lavorare sui fondamentali in tutti i ruoli”.