C’ è chi dice “no” perchè vuole tornare a casa: Fabian Ruiz

Si pensa al quarto posto, “decisivo” per il presente ed il futuro. Ma futuro significa anche mercato. Il Napoli deve prepararsi a qualche addio. E potrebbe ritrovarsi senza Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha più volte dichiarato di stare benissimo a Napoli, ma ormai è risaputo, ha una gran voglia di tornare a casa. Per sostituirlo, il Napoli con il Bruges discutendo di Charles De Ketelaere, 20 anni, centrocampista, che potrebbe andare a prendere proprio il posto di Fabian. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma che il centrocampista ex Betis, finora, ha rifiutato di allungare il contratto in scadenza a giugno 2023, proprio perché attratto dalla Liga: a lui sono interessate Atletico e Real Madrid oltre al Barcellona, le tre big del calcio spagnolo