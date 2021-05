B. Mutti, ex allenatore: “Mi farebbe piacere restasse; Spalletti allenatore di spessore”

Su Radio Crc è intervenuto Bortolo Mutti, ex allenatore di Atalanta e Palermo: “Ci sta pareggiare in casa contro il Cagliari, anche gli errori degli arbitri fanno parte del gioco. Adesso il Napoli deve raccogliere le idee e guardare avanti. Il calendario degli azzurri non è proibitivo, però, gli azzurri non possono abbassare la guardia. La partita di sabato contro lo Spezia è da prendere con le molle. Il Napoli è molto più forte, ma non bisognerà sottovalutare l’impegno. Mi farebbe piacere che Gattuso restasse a Napoli, porto Rino nel cuore. Però da quello che sento e che leggo pare che Gattuso non debba più fare parte del progetto Napoli. Nel caso al suo posto arrivasse Spalletti, la scelta sarebbe giusta. Spalletti è un allenatore di spessore. Ha allenato la Roma e l’Inter, sa già come lavorare in una grande piazza come Napoli”.