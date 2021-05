Domenica internazionale per il calcio femminile, dove si sono giocate le gare di ritorno di semifinale. Il Barcellona batte per 2-1 il Psg, decisiva la doppietta di Maertens. Nell’altra gara il Chelsea vince per 4-1 contro il Bayern Monaco. Doppiette per le londinesi di Kirby e Harder, per le tedesche il momentaneo pareggio di: Zadrazil.

Barcellona-Psg 2-1

Chelsea-Bayern Monaco 4-1

La Redazione