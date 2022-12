TORINO-PARMA

Ultima chance per il Parma nel monday night della 34a giornata non ancora matematicamente retrocesso, ed aggrappato alle poche speranze salvezza. I granata invece vogliono ritornare a vincere e approfittare della sconfitta del Benevento terz’ultimo in classifica.

PRIMO TEMPO

Nei primi 45′ poche occasioni nitide tra le due squadre. L’occasione per sbloccare il match è del Torino. Cross di Vojvoda dalla destra e palla che spiove dell’altra parte per Ansaldi che si coordina e calcia: palla che scheggia la traversa e va fuori. Ritmi bassi e partita molto tecnica, all’intervallo è 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa inizia subito forte il Torino che sfiora il gol. Cross dalla sinistra di Ansaldi e colpo di testa di Sanabria che anticipa i due difensori crociati ma la sfera termina a lato. Al 63′ il Torino passa in vantaggio. Cross di Ansaldi dalla sinistra, palla sul secondo palo per Vojvoda che appoggia facilmente in rete. Al 75′ il Torino raddoppia, Baselli verticalizza per Belotti che calcia di potenza e batte Sepe ma la posizione dell’attaccante è in fuorigioco. Al 90′ il Torino batte Parma 1-0.

TABELLINO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon(82’Linetty), Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti(82’Zaza). All.: Nicola.

A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Gojak, Zaza, Rodriguez, Singo, Bonazzoli, Murru, Linetty, Buongiorno.

PARMA(4-3-3): Sepe, Laurini(75’Busi), Alves, Dierckx, Pezzella; Hernani(84’Pellè), Brugman(32’Kurtic), Grassi(75’Brunetta); Kucka, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa.

A disposizione: Colombi, Rinaldi, Gagliolo, Pellè, Bani, Kurtic, Sohm, Osorio, Brunetta, Busi.

STADIO: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino.

ARBITRI: Aureliano, Prenna – Tolfo, IV: Marchetti, VAR: Banti, AVAR: Di Iorio.



RETI: 63’Vojvoda(T)

NOTE: Ammonito Dierckx(P), Hernani(P), Kucka(P)

Rec. +3, +3.

A cura di Antonio Bisesti