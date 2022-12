RADIO CRC – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Gattuso? Solo una scelta poteva essere diversa contro il Cagliari”

Nel corso di Radio CrC, durante la trasmissione “Arena Maradona”, condotta da Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Jr., è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Gli errori degli arbitri? Da quando c’è la postilla dell’errore chiaro ed evidente, il VAR viene poco coinvolto, compreso il gol annullato da Osimhen. Io l’ho visto dalla Tribuna e anche secondo era da convalidare. Purtroppo questi errori arbitrali creano polemiche e a Udine davvero brutto vedere dirigenti che scendono in campo per protestare. Come ha detto il d.g. dei friulani Pierpaolo Marino, purtroppo non è cambiato nulla, è sempre la stessa musica. Hysaj? Veniva da due buone prestazioni, quindi non era semplice lasciarlo in panchina anche ieri. Forse fossi stato in Gattuso avrei messo Politano dal primo minuto, visto che Lozano non ha ancora recuperato pienamente la forma migliore. Per la lotta Champions, penso che il Napoli non sentirà il colpo, dovendo vincere le restanti 4 gare, mi auguro che scendano in campo con più cattiveria sotto porta per chiudere prima le gare”.

