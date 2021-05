Lunedì di campionato per la categoria Primavera 1, dove si sono giocate i due posticipi. Nella prima sfida netto successo dell’Atalanta per 4-1 contro il Bologna, per gli orobici, i tre punti arriva alla distanza. La seconda gara invece la Lazio vince con un successo 5-0 contro la Fiorentina. I viola, detentrici della Coppa Italia, sono apparsi non recuperati fisicamente, dopo la vittoria della competizione internazionale.

