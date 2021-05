Premier League – West HaMichail, pari Wolverhampton

Una vittoria e un pareggio nei due posticipi della 34ª giornata di Premier League. Importante successo del West Ham che espugna Burnley per 2-1 in rimonta con la doppietta di Michail Antonio. Gli Hammers tornano al 5° posto a -3 punti dalla zona Champions League. Finisce 1-1 invece il Black Country Derby tra West Bromwich e Wolverhampton. Un risultato che non serve a niente per l’Albion, che a quattro giornate dalla fine si ritrova a -10 punti dalla zona salvezza, ormai di fatto condannato alla retrocessione in Championship