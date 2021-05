Ieri non ha giocato dal primo minuto contro il Cagliari, entrato nella ripresa, senza incidere come suo solito. Si tratta di Matteo Politano, che non ha giocato, ma questo non gli impedirà di essere convocato dal c.t. Mancini. Secondo Repubblica, non si esclude che possa anche partire per Roma per le vaccinazioni assieme a Insigne, Meret e Di Lorenzo.

La Redazione