Panchina – Mertens non incide contro il Cagliari

6 POLITANO – Gli spunti sono pochi, certo, e si fa vedere molto di più in fase difensiva ma in ogni caso sembra assai più in palla del povero Lozano, ancora lontano dalla forma migliore. L’esterno fa su e giù quando la squadra si allunga dopo l’uscita di Osimhen con la squadra che perde il suo riferimento.

5 MERTENS – Non c’è, è altrove. Poche storie: non ne fa una giusta. Prende il posto là davanti di Osimhen e sono tanti gli errori, anche di posizione in mezzo al campo. Pure nervoso, forse perché capisce che il pomeriggio non è quello giusto. Certo, era prezioso pure con la gara in corso. Ieri no. E sarebbe stato fondamentale.

5,5 ELMAS – Doveva fare filtro, provare a compattare la squadra e ridurre le distanze tra i reparti, perché una volta uscito Osimhen il volto del Napoli era mutato: là nel mezzo si fa sopraffare, quasi si intimidisce. Non commette palesi disattenzioni però lascia l’impressione che qualcosa di meglio poteva fare.

5,5 BAKAYOKO – Entra per dare respiro a un centrocampo in affanno, incrocia Duncan e Asamoah, ci sono alcuni recuperi importanti, alcune buone interpretazioni nella ripartenze e nelle coperture ma è chiaramente a una distanza abissale da Duncan che ha tempo e spazio per fare l’assist per Nandez.