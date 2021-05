Osimhen, gioia a metà. Tranquillizza i tifosi per il taglio alla testa

Per Victor Osimhen, criticato per molti mesi, sta finalmente avendo continuità ed è andato a segno per la terza gara di fila (Lazio, Torino e Cagliari). Ne aveva fatto anche un altro, ma Fabbri prima e Mazzoleni poi, lo annullano in maniera dubbia. Adesso la punta nigeriana, ha finalmente trovato la continuità e lotta davvero su tutti i palloni. Ieri tra l’altro ennesima sfortuna, esce dal campo a metà della ripresa per la botta alla testa per il contrasto con Ceppitelli. Lui tranquillizza sui social: “Sto bene. Già non vedo l’ora che arrivi la prossima partita. Daremo tutto fino alla fine. Restiamo in corsa”. In questo momento gioca l’ex Lille, per una condizione migliore di Mertens che sembra non essere al massimo nell’ultimo periodo. Da domani si torna in campo, per lo Spezia, occasione per tornare a vincere e restare in scia alla zona Champions.

La Redazione