Nell’attacco azzurro brilla il solo Osimhen: I voti del CdS

Nei voti de Il Corriere dello Sport solo Osimhen va oltre la sufficienza, è il suo momento ed in attacco si sente la sua presenza.

Insigne 5,5

L’assist per Osimhen è degno della sua ispirazione. Poi sono vaghe intuizioni per spostare il Cagliari e qualche ciabattata.



Osimhen 7

L’ottava rete conferma che questo è (finalmente per lui e per il Napoli) il suo momento, che Fabbri ridimensiona. Dà verticalità, serve per allungare la squadra e far paura e quando esce s’avverte la sua assenza pure nel pressing sul portatore.

Lozano 5

Divora uno di quei gol (30’) che l’avrebbe segnato chiunque. E poi si aggroviglia nello stesso dribbling.