Nandez (centr. Cagliari): “A Napoli il Cagliari non ha mollato ed ora testa a Benevento”

Se il Cagliari ha ottenuto un punto d’oro contro il Napoli, lo deve al suo centrocampista Nandez, realizzando la rete del pareggio al minuto 94. A fine gara le sue parole. “Abbiamo affrontato un Napoli davvero forte, in grande forma, ma c’è stato lo spirito giusto, non molliamo mai ed abbiamo pareggiato nel recupero. Sappiamo che per restare in massima serie, dobbiamo avere questo spirito battagliero, un’anima forte che lo sta dimostrando gara dopo gara. Ora c’è la sfida a Benevento, molto importante per noi, perciò dovremo scendere in campo e dare tutto, come stiamo facendo nelle ultime gare”.

La Redazione