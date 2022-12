La moviola di Edmondo Pinna di Napoli/Cagliari – Sulla rete annullata ad Osimhen, Fabbri è spiazzato da Mazzoleni

Non bene, figuriamoci il resto, l’internazionale Fabbri (5,5), sembrato troppo supponente in alcune decisioni. Tanti dubbi disseminati sulla strada di Napoli-Cagliari, seguirli come Pollicino porta ad una prestazione non pienamente sufficiente. Anche da un punto di vista disciplinare, lascia qualche buco (vedi giallo a Godin, che neanche sfiora Di Lorenzo): alla fine saranno 22 falli e quattro ammoniti.



Factory della Comunicazione

DUBBIO/1 – Partiamo dalla rete annullata al Napoli: su un lungo rinvio di Koulibaly, Godin sbaglia il controllo e finisce per perdersi Osimhen, che lo supera e segna. Da protocollo, Fabbri aspetta che il pallone sia entrato e poi annulla. Il VAR (Mazzoleni) è tagliato fuori dal leggero contatto con il braccio sinistro sulla schiena, ma Godin sembra andare giù troppo velocemente.



DUBBIO/2 – Ceppitelli da dietro cerca il pallone controllato da Osimhen, tocca solo il piede dell’attaccante azzurro (e siamo fuori area), poi lo colpisce anche sull’altra gamba e questo contatto avviene proprio a cavallo dell’area di rigore. Fabbri non vede né l’uno, né l’altro, ma nel VAR….

VAR: Mazzoleni5,5 Poteva impegnarsi di più.

Fonte: Edmondo Pinna CdS