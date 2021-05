“Il Mattino” vota il Napoli: errore gravissimo di Hysaj, Demme un geometra, Osimhen una spina nel fianco

Pressing, rincorse, aggressioni. Una buona partita dove Osimhen dimostra di essere è un uragano. Straordinario. Appena esce lui cambia tutto l’andazzo. La squadra di Gattuso non riesce a fare la belva e così come già capitato (col Sassuolo) si barcamena o, peggio, si lascia barcamenare dalla corrente nei minuti di recupero e va in tilt. L’errore di Hysaj, peraltro buona la prova fino a quel momento, è un macigno. Come lo è l’errore di Fabbri che annulla un gol (stra)regolare di Osimhen. Un pari ingiusto nella forma ma forse non nella sostanza, perché vale come uno schiaffo. Ma è un volatone con il finale che non è ancora scritto.

7 MERET



6 DI LORENZO



5,5 MANOLAS



6 KOULIBALY



5 HYSAJ



6,5 FABIAN RUIZ



6,5 DEMME



5 LOZANO



6 ZIELINSKI



5,5 INSIGNE



7,5 OSIMHEN



6 POLITANO



5 MERTENS



5,5 ELMAS



5,5 BAKAYOKO



6 GATTUSO