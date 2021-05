Gol Osimhen, De Laurentiis jr manifesta il suo scontento VAR

Il gol annullato ieri al Napoli ha suscitato qualche polemica. Ormai è sempre più difficile rendersi conto di cosa il Var possa sanzionare, o quando lo stesso possa intervenire. Anche il vicepresidente del Napoli, Edo De Laurentiis, manifesta le sue perplessità. Lo fa via instagram.

Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo della SSC Napoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, utilizzo VAR… E poi? Accade l’impossibile: Mazzoleni al bar, no al VAR. A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare. Che tristezza…