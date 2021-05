Disaccordo sulla valutazione a Gattuso tra Cds e Mattino

5 GATTUSO (CdS)

Il Napoli s’accartoccia su se stesso, tutti dietro la linea del pallone e solo il vecchio contropiede. Si ritrova senza cambi per far uscire KK e deve mordersi le mani e anche gli slot.

6 GATTUSO (Mattino)

Aveva disegnato la partita attorno a Osimhen, con la sua profondità, la sua aggressività e le sue ripartenze. Il 4-2-3-1 non è illuminato da Insigne come avviene spesso. Tutto ben previsto, tranne che il nigeriano si facesse male in uno scontro di gioco. Mertens non gli consente di mantenere la stessa intensità offensiva, arretra troppo il baricentro e il gol arriva per un errore difensivo.