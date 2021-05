Difesa – Meret para l’impossibile contro il Cagliari

7 MERET – Fortunato sul legno colpito da Zappa: conclusione sul suo palo, ma potente e da posizione ravvicinata. Una doppia parata da Europeo: prima di testa su Pavoletti da 5 metri, poi di spalla (puro istinto) su Nandez. Nel finale si prende altro super intervento su Pavoletti in girata. Su Nandez serviva un miracolo che non arriva.

6 DI LORENZO – Prima frazione con qualche buon appoggio a Lozano, diverse sovrapposizioni, ma senza azioni da ricordare in maniera particolare. Sempre ordinato, ma Lykogiannis e Carboni spingono tanto alla ricerca del cross e non è sempre semplice tenere gli ormeggi contro il vigore dei sardi a caccia della sopravvivenza.

5,5 MANOLAS – Molto in difficoltà in particolare nel primo tempo quando soffre, e non poco, nel duello con Pavoletti, qualche uscita fuori tempo che mette in difficoltà anche Koulibaly in un paio di occasioni. Nella ripresa arriva una fisiologica ripresa, con qualche difficoltà in meno ma anche lui in apna nei minuti finali.

6 KOULIBALY – Rischia tanto quando Pavoletti lo supera di testa nel finale di frazione: prima una gara estremamente ordinata, con partecipazione alla manovra. Guida bene il reparto, qualche sofferenza inevitabile, ma resta in campo nonostante una condizione precaria. Al 90’ da standing ovation la scivolata su Cerri nonostante i crampi.

5 HYSAJ – Soffre quando Duncan si aggiunge a Nandez, mettendo troppi cavalli su quella corsia: il Cagliari costruisce a destra per chiudere a sinistra. La stretta mancina è sempre ben coperta e si trova in sofferenza, ma è attento. Un unico sbaglio, pesantissimo: perdersi Nandez in quel modo non è perdonabile.

La Redazione