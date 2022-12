De Paola: “Juve indecente contro l’Udinese, contro il Milan sarà decisiva per i club coinvolti in zona Champions”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport: “Paratici non ha condizionato Chiffi, ma ha fatto l’ennesima brutta figura della stagione, non essendo in distinta e non potendo trovarsi davanti agli spogliatoi al termine del primo tempo. Siamo lontani dallo stile Juve dell’avvocato Gianni Agnelli, come dimostrano anche i festeggiamenti eccessivi per una vittoria così stentata contro l’Udinese. Se la Juve batte il Milan, i bianconeri, il Napoli e l’Atalanta diventano le favorite per la qualificazione in Champions League, ma, in caso di pareggio, il discorso si complicherebbe incredibilmente. L’errore di Fabbri è evidente e può essere decisivo nella corsa Champions. Credo che non si debba essere così schematici davanti al VAR, c’è troppo formalismo nel suo utilizzo. Malgrado i recenti scivoloni, penso che Agnelli resterà presidente della Juve, ma dovrà rivedere le scelte compiute di recente, a partire da Pirlo. La partita di ieri contro l’Udinese è stata indecente”