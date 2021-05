Centrocampo – Ottima intesa tra Fabian Ruiz e Demme

6,5 FABIAN RUIZ – Molto bello guardare il sincronismo del movimento con Demme: gioca con un filo quasi invisibile che lo lega al tedesco che gli copre le spalle quando serve, che parte quando è lo spagnolo ad impugnare lo scudo. Nel secondo tempo si sposta più sul lavoro difensivo ma resta sempre pulito il suo lavoro

6,5 DEMME – Fondamentale. Inutile girarci attorno: si sdoppia, copre in supporto ai centrali, prende una traversa che grida ancora vendetta, pulisce decine di palloni. Non abbassa di un decimale il rendimento nella ripresa: lo specchio della gara è un pallone recuperato di fisico su Pavoletti.

6 ZIELINSKI – I movimenti senza palla sono ancora più eleganti di quelli palla al piede. Duncan non riesce a seguirlo negli inserimenti ciechi, tantissima densità in zona palla per rifinire per i compagni. Nella seconda parte della ripresa va a picco la sua performance e Gattuso lo sostituisce

La Redazione