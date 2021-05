CdS, il centrocampo – Non brilla di luce propria, solo Demme morde

Non spumeggiante come nelle ultime apparizioni, il centrocampo azzurro. Spesso ingabbiato, a volte dietro la linea della palla. Non riesce a mettere in campo la tecnica sopraffina che possiede. Solo Demme morde. Il Corriere dello Sport vota così:

Fabian Ruiz 5,5

La presenza di Naingollan, in possesso, gli dà noia; quella di Duncan, quando a giocarla sono gli altri, è fastidiosa.

Zielinski 6

In versione palleggiatore, non incantatore. Resta splendido nelle intenzioni e occasionalmente.

Demme 6,5

Va a mordere chiunque ed è un valore atletico e tattico aggiunto. Strappa la ripartenza che origina l’1-0 ed è un diavolo, ma vero.