Castel Volturno apre domani, si analizzerà e si studierà Lo Spezia

Domani gli azzurri riprendono la preparazione a Castel Volturno con Gattuso che analizzerà al video la partita con il Cagliari e sottolineerà le cose buone, quello che ha funzionato e soprattutto quello che non è andato bene, gli errori commessi contro la formazione di Semplici. A caldo Ringhio negli spogliatoi non ne parla mai, non entra nei dettagli della partita e lo fa sempre con calma alla ripresa degli allenamenti. Il tecnico azzurro ricomincerà a spingere sull’acceleratore sulla squadra per farla riprendere subito al meglio. R. Ventre (Il Mattino)