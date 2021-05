Avversario Napoli – Due in dubbio per il tecnico dello Spezia Italiano

Dopo il pareggio di Verona per 1-1, rete di Riccardo Saponara, lo Spezia ha ripreso questa mattina gli allenamenti, presso il “Comunale”, in vista della sfida di sabato contro il Napoli alle ore 15,00. Riscaldamento, esercitazione tecnico-tattica e infine partitella per una parte del gruppo, il resto lavoro di scarico. Lavoro personalizzato per Mattiello e Capradossi. Domani pomeriggio nuova seduta e poi il solito giro di tamponi in piena pandemia.

La Redazione