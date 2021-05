Attacco – Osimhen è l’incubo di Godin. Male Lozano

5 LOZANO – Prende le misure a Carboni con il passare dei minuti, costringe Nainggolan ad abbassare il baricentro per raddoppiare in più di una circostanza. Il fuoco, però, si spegne in fretta e in ogni caso mai aveva creato problemi: gara che nella ripresa vede pochi spunti fino alla sostituzione.

5,5 INSIGNE – Si presenta nella gara con una giocata che mette out Zappa e Ceppitelli. Subisce un raddoppio sistematico, ma è sempre nel vivo, anche quando si accentra e apre un’autostrada per Osimhen. Giornata strana: bene sia nella costruzione con i compagni, sia nell’uno contro uno. Arrivato al tiro, però, non c’è precisione.

7,5 OSIMHEN – Cerca Godin, lo punta a campo aperto. Si muove tanto, si abbassa per ripartire: così nasce il gol, lasciandosi alle spalle il centrale sardo, controllo destro-sinistro. Un gladiatore: decine di palloni oltre la linea difensiva, scatta sempre sul filo del fuorigioco, si vede annullare un gol regolare. Poi esce dopo lo scontro con Ceppitelli.

La Redazione