[Video] Napoli femminile – Salvezza vicina per le azzurre. Le parole di Nocchi e Huchet

Due doppiette per il 5-0 sul San Marino, cui ha contribuito il gol di Popadinova: Isotta Nocchi e Sarah Huchet festeggiano come tutto il Napoli Femminile. “Sono felice per me e per la squadra – dice il numero 20 dall’accento toscano -, abbiamo interpretato bene la gara ed io sto interpretando bene questo ruolo. La salvezza ora è più vicina, a Torino andremo a giocarcela”. Contro la Juve, all’andata, Sarah Huchet ha segnato il primo dei suoi sei gol in azzurro: “Non è il mio record – spiega la francese – perché prima giocavo trequartista, ma non pensavo di farne tanti da regista. Finalmente, ho segnato ed abbiamo vinto mentre prima non era mai successo. Ora guardiamo con fiducia allo sprint finale”.

