UFFICIALE – Il Napoli si qualifica matematicamente in Europa League

In una giornata dove il Napoli ha subito lo stop interno contro il Cagliari, tra errori sotto porta ed errori arbitrali, in serata arriva una buona notizia. Gli azzurri per l’undicesimo anno di fila si qualifica per una competizione internazionale. Con la sconfitta della Roma contro la Sampdoria, la squadra di Gattuso è certo che parteciperà alla prossima Europa League anche se farebbe l’ultimo turno preliminare con il sesto posto. E’ chiaro che ora a quattro turni dalla fine, il Napoli tenterà la scalata alla Champions League. Traguardo europeo anche per la prossima stagione certo per gli azzurri.

La Redazione