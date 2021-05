Ufficiale, i convocati azzurri: i “soliti” noti, tre giovani e due assenti

Tra poche ore in campo per Napoli-Cagliari, appuntamento alle ore 15 allo Stadio Maradona. Dirige il match l’arbitro Fabbri di Ravenna. Mister Gattuso ha da poco resi ufficiali gli uomini che saranno disponibili per la sfida agli uomini di Semplici. Mancheranno Ospina e Lobotka, ai box per infortunio, mentre ci saranno i giovani Idasiak, Cioffi e Zedadka. Di seguito la lista completa dei convocati:

Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3)